Ruben Vinagre já cumpre os habituais exames médicos para assinar contrato com o Sporting. O lateral esquerdo deve acabar a bateria de testes físicos ainda esta quinta-feira e deve depois disso ser oficializado: não é seguro que seja ainda hoje, mas de certeza que o será em breve.

O internacional sub-20, como já tinha sido escrito, vai ser reforço do Sporting por empréstimo do Wolverhampton, ficando a SAD leonina com uma cláusula de compra obrigatória no valor de dez milhões de euros. Depois de Ricardo Esgaio, Vinagre vai ser o segundo reforço da época.

Para o jovem de 22 anos trata-se aliás de um regresso a Alvalade, clube pelo qual já passou na formação, antes de sair com idade juvenil para o Mónaco. Mais tarde teve dois anos de relativo sucesso no Wolverhampton, antes de ser cedido na época passada a Olympiakos e Famalicão.