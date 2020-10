A transferência de Wendel para o Zenit está fechada e o médio brasileiro aguarda apenas pela emissão de um visto de entrada na Rússia, para viajar para São Petersburgo, fazer exames médicos e assinar contrato.

Wendel vai assinar por cinco temporadas, sendo que nesta altura ainda não sabe quando o poderá fazer: as duas partes estão a trocar documentos, no sentido de ultrapassar as burocracias impostas pelas fortes restrições na Rússia com entrada de estrangeiros. Será uma questão de tempo, portanto, até cumprir todas as formalidades.

Refira-se que Wendel deixa o Sporting por vinte milhões de euros, ficando ainda estipulados mais quatro milhões possíveis, mediante a concretização de determinados objetivos pessoais e coletivos.