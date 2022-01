Contratado em 2017 quando era considerado um dos mais promissores guarda-redes para o futuro, Mile Svilar deverá deixar o Benfica em breve.

«O Mile adora a vida dele em Portugal e acha o Benfica um grande clube, mas percebeu que está na altura de procurar por uma oportunidade noutro lugar», afirmou Ratko Svilar, pai do guardião de 22 anos, em declarações ao Sporza, órgão de comunicação social da Bélgica.

Recorde-se que já nesta semana, em declarações à TSF, Ratko Svilar admitiu que o guarda-redes não estava feliz com a sua condição no clube, mas não fechou as portas a uma renovação contratual, possibilidade que parece estar agora posta de parte.

«Ele não quer ficar no Benfica. O futuro desportivo dele é demasiado incerto e não tem tido oportunidades», apontou, falando depois de eventuais clubes interessados. «Ainda não recebemos nada de concreto, mas clubes da Bélgica e dos Países Baixo já fizeram sondagens. Estamos a olhar para todas as opções e a aguardar para decidirmos bem o próximo passo do Mile na carreira», vincou.

Svilar cumpre a quinta temporada da ligação ao Benfica, tendo somado até agora apenas 23 jogos pela equipa principal, nenhum deles na presente temporada, na qual tem estado na sombra de Vlachodimos e de Helton Leite.