Américo Branco está próximo de tornar-se o novo diretor desportivo do Tondela, sucedendo assim a Luís Agostinho, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O irmão de Mário Branco (que no final da época passada saiu da estrutura do futebol do Famalicão) prepara-se para ser, aos 30 anos, o novo homem da estrutura de futebol dos beirões, que preparam a sétima época consecutiva na I Liga.

Se nenhum retrocesso surgir em breve, Américo Branco vai voltar a diretor desportivo de um clube, algo que já tinha acontecido no Olhanense, de 2014 a 2017, bem como na Académica, de 2017 a 2019.

Este é um dossiê decisivo para o Tondela, que vai continuar a ser comandado pelo espanhol Pako Ayestarán, poder definir a abordagem ao mercado e a constituição do plantel para 2021/2022.

Em relação à época passada, e já com as saídas certas de Enzo Martínez, Medioub, Jaume Grau, Roberto Olabe e Mario González, que terminaram período de empréstimo, há ainda três questões importantes por resolver: as possíveis continuidades de Yohan Tavares, Filipe Ferreira e Ricardo Alves, todos jogadores do setor defensivo.