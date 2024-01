Entrámos na contagem decrescente para o fecho do mercado de inverno. Em Portugal será já ao final do dia desta quarta-feira, 31 de janeiro, mas nas principais Ligas há mais um dia para fazer negócios.

Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França apenas fecham a 1 de fevereiro. Portanto, mesmo fechando por cá no que diz respeito a entradas, ainda poderão acontecer saídas para esses mercados durante mais umas horas.

Em contrapartida a Arábia Saudita, que se tornou um dos grandes protagonistas do mercado no último ano, tem data prevista de encerramento para esta terça-feira, 30 de janeiro, de acordo com o calendário divulgado pela FIFA.

Fora da Europa há ainda vários países que mantêm o período de transferências aberto por mais uns meses, como o Brasil ou a MLS.

As datas e horas do fecho do mercado nos principais campeonatos*

Portugal: 31 janeiro, 24h00

Arábia Saudita: 30 janeiro

Grécia: 31 janeiro, 23h00

Alemanha: 1 fevereiro, 17h00

Itália: 1 fevereiro, 19h00

Inglaterra: 1 de fevereiro, 23h00

Espanha: 1 fevereiro, 23h00

França: 1 fevereiro, 23h00

Bélgica: 1 fevereiro, 23h00

Países Baixos: 1 fevereiro, 23h00

Argentina: 2 fevereiro, 23h00

Turquia: 9 fevereiro, 24h00

Brasil: 7 março

MLS: 23 abril

*Hora de Portugal continental