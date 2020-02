O V. Guimarães anunciou a contratação de duas promessas do Benfica, entre as quais, Celton Biai, guarda-redes de 19 anos que foi o titular da seleção portuguesa de sub-19 que se sagrou vice-campeã europeia no último verão.

O outro jogador que troca a Luz pela cidade berço é o extremo Iuri Tavares, de 18 anos.

Ambos os jogadores assinam contrato até 2024, ficando o Benfica e o V. Guimarães com a partilha do passe dos dois jogadores em partes iguais.