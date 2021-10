O Sporting garantiu a contratação de Abdul Fatawu Isshaku, apontado como prodígio do Gana, segundo revelou o empresário Prince Omar que refere um acordo válido por três anos, mas apenas a partir de janeiro de 2022, uma vez que o jovem avançado tem apenas 17 anos.

O representante do jogador esclareceu o acordo com o Sporting no decorrer de uma entrevista à Pure FM, a propósito de um alegado interesse do Liverpool no jovem avançado.

«Não fui contatado pelo Liverpool, o Abdul Fatawu Isshaku já assinou um contrato de três anos com o Sporting de Portugal», destacou, antes de referir que o jogador só poderá ser inscrito em janeiro de 2022.

«O clube ainda não pode registar o Fatawu porque ainda é menor até janeiro. Segundo os regulamentos europeus, eles só o podem inscrever três meses antes de ele completar 18 anos. Isso quer dizer que podemos ficar com o menino até janeiro», explicou.

Segundo Prince Omar, o acordo com os leões está definido, mas agora quer encontrar uma equipa onde o jovem avançado possa manter a forma, até porque, entretanto, pode ser chamado à seleção principal do Gana. «Então, a 8 de janeiro, Fatawu Isshaku vai ser inscrito em Portugal, mas até lá temos de encontrar uma equipa para que possa manter a forma, até porque ele está nos planos do selecionador Milovan Rajevac», contou ainda o representante do jogador.

De facto, Isshaku, estrela proeminente do Steadfast FC, já esteve em destaque nos dois últimos jogos do Gana, há poucos dias, ambos frente ao Zimbabwe, relativos à qualificação para o Mundial2022.

Isshaku estreou-se pela seleção principal do Gana precisamente no primeiro jogo com o Zimbabwe, no Estádio Cape Coast, que os Estrelas Negras venceram por 3-1, já depois de ter sido considerado como o melhor jogador da Taça das Nações Africanas (CAN) de sub-20.

Veja como joga Isshaku: