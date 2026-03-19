Oskar Pietuszewski entrou a todo o gás no FC Porto e, além de se ter afirmado dentro de campo, viu o trabalho ser recompensado com a maior das valorizações na Liga, para o portal Transfermarkt.

Com um total de nove jogos pela equipa principal dos dragões, o avançado polaco soma três golos e uma assistência, tendo sido um dos principais destaques da equipa nos primeiros meses de 2026. Pietuszewski teve uma valorização de oito milhões de euros, passando agora a ter um valor de mercado de 20 milhões.

De resto, o jovem jogador é o único do FC Porto entre os que mais subiram, sendo que o Benfica é o mais representado, com quatro atletas: Schjelderup teve um aumento de seis milhões (20M€), Banjaqui quatro milhões (5M€), Dahl três milhões (12M€) e Sidny Lopes Cabral três milhões (5M€).

Em sentido inverso, as maiores desvalorizações acontecem nos três grandes, com Hjulmand e Samu a terem uma redução de cinco milhões de euros no valor de mercado (45M€), assim como Gonçalo Inácio, que vale agora 40 milhões de euros para o site especializado nesta matéria. Nota ainda para as descidas de Rodrigo Mora, Sudakov ou Pedro Gonçalves, todos em dois milhões de euros.

O top-10 dos jogadores mais valiosos do nosso campeonato não sofre qualquer alteração face à última atualização e pode vê-lo ao pormenor na galeria associada a este artigo.

Confira os jogadores da Liga que mais valorizaram (após o update):

1. Pietuszewski: +8M€ (Novo valor: 20M€)

2. Suárez: +6M€ (Novo valor: 28M€)

3. Schjelderup: +6M€ (Novo valor: 20M€)

4. Catamo: +5M€ (Novo valor: 20M€)

5. Hornicek: +5M€ (Novo valor: 15M€)

6. Begraoui: +4M€ (Novo valor: 8M€)

7. Banjaqui: +4M€ (Novo valor: 5M€)

8. Camara: +4M€ (Novo valor: 5M€)

9. Maxi Araújo: +3M€ (Novo valor: 25M€)

10. Dahl: +3M€ (Novo valor: 12M€)

11. Lopes Cabral: +3M€ (Novo valor: 5M€)

Confira os jogadores da Liga que mais desvalorizaram (após o update):

1. Hjulmand: -5M€ (Novo valor: 45M€)

2. Samu: -5M€ (Novo valor: 45M€)

3. Gonçalo Inácio: -5M€ (Novo valor: 40M€)

4. Quenda: -3M€ (Novo valor: 42M€)

5. Pavlidis: -3M€ (Novo valor: 32M€)

6. Trubin: -3M€ (Novo valor: 25M€)

7. Francisco Moura: -3M€ (Novo valor: 12M€)

8. Rodrigo Mora: -2M€ (Novo valor: 38M€)

9. Sudakov: -2M€ (Novo valor: 28M€)

10. António Silva: -2M€ (Novo valor: 28M€)

11. Pedro Gonçalves: -2M€ (Novo valor: 28M€)

12. Ivanović: -2M€ (Novo valor: 18M€)

13. Ioannidis: -2M€ (Novo valor: 18M€)