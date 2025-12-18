Os médios João Simões (Sporting) e Victor Froholdt (FC Porto) foram os que tiveram maiores valorizações de mercado entre os futebolistas da Liga portuguesa, para o Transfermarkt, na mais recente atualização dos valores de mercado por parte da plataforma.

João Simões teve uma valorização de nove milhões de euros, quase triplicando em relação ao valor anterior, passando para os 15 milhões de euros. Já Froholdt valorizou oito milhões de euros, passando para os 30 milhões de euros, ficando agora bem perto do top-10 da Liga.

Nas valorizações maiores, destaques ainda para Maxi Araújo e William Gomes, ambos com subidas de cinco milhões de euros, para 22 e 20 milhões, respetivamente.

Quanto às maiores desvalorizações, o defesa Tomás Araújo, do Benfica, caiu quatro milhões de euros, para os 28, seguido de Aursnes, com uma descida de três milhões de euros.

O top-10 geral dos mais valiosos da Liga teve apenas uma mudança, com a subida de Alan Varela do 13.º para o 10.º lugar face à anterior atualização de setembro e isto acontece fruto das desvalorizações, não só de Tomás Araújo, como também de António Silva e Heorhii Sudakov, ambos em dois milhões de euros. Silva, Sudakov e Araújo ocupavam antes, respetivamente, os 10.º, 11.º e 12.º lugares.

Os atletas e os valores de mercado do restante top-10 não mudaram. Veja esse top-10 na galeria associada e confira, abaixo na peça, os 20 nomes que se lhes seguem.