Miguel Cardoso está de regresso ao comando do Rio Ave.

O acordo entre o técnico e o emblema de Vila do Conde ficou fechado na manhã desta sexta-feira, e tudo indica que já vai orientar o treino adiado para o período da tarde.

Miguel Cardoso orientou o Rio Ave em 2017/18, concluindo a temporada na quinta posição da Liga.

O técnico saiu depois para o Nantes, mas fez apenas oito jogos, e depois também teve passagens muito curtas por Celta de Vigo (quinze jogos) e AEK de Atenas (quatro jogos).

O comando do Rio Ave estava agora entregue a Pedro Cunha, que no início do ano sucedeu a Mário Silva.

O embema de Vila do Conde ocupa atualmente a 10.ª posição da Liga, com 15 pontos.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol o acordo com Miguel Cardoso é válido por um ano e meio.