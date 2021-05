Petit vai continuar no comando técnico do Belenenses e a oficialização do novo vínculo entre o técnico e os azuis vai ser feita esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, pelas 15 horas, confirmou fonte do clube, em nota enviada à imprensa.

Armando Gonçalves Teixeira, conhecido como Petit no futebol, está no comando técnico do Belenenses desde janeiro de 2020. Terminou a última temporada com a equipa na 10.ª posição da I Liga, com 40 pontos somados.

O antigo internacional português, de 44 anos, está no seu sexto clube como treinador, depois de Boavista, Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira e Marítimo.