O FC Porto tornou-se, na madrugada desta segunda-feira, o 12.º clube dos 18 da Liga portuguesa a mudar de treinador na época 2024/25, com a saída de Vítor Bruno, cerca de quatro horas depois da derrota por 3-1 no reduto do Gil Vicente, em jogo da 18.ª jornada.

O sucessor de Sérgio Conceição não resistiu à terceira derrota seguida em todas as competições. Antes de Barcelos, tinha perdido por 2-0 ante o Nacional para a Liga e por 1-0 ante o Sporting, para as meias-finais da Taça da Liga.

No Sporting, ao contrário dos outros casos, os leões foram vítima do trabalho do seu treinador pela positiva: Ruben Amorim somou vitórias nas primeiras 11 jornadas e foi o eleito para suceder ao neerlandês Erik Ten Hag no Manchester United. Para substituir Amorim, foi escolhido João Pereira, a quem, entretanto, sucedeu Rui Borges, que chegou do Vitória de Guimarães.

Antes disso, já o outro dito “grande”, o Benfica, tinha mexido, com a saída alemão Roger Schmidt, substituído pelo regressado Bruno Lage.

As outras duas equipas portuguesas a disputar as competições europeias em 2024/25 também já mudaram. O Sp. Braga trocou Daniel Sousa por Carlos Carvalhal e, em Guimarães, o Vitória, depois de Rui Borges rumar ao Sporting, contratou Daniel Sousa, mas este só durou três jogos e sucedeu-lhe Luís Freire, treinador que tinha começado a época no Rio Ave, onde agora conduz a equipa Petit.

A “dança” das mudanças começou antes mesmo da Liga começar, com o Gil Vicente a despedir Tozé Marreco na pré-temporada e a optar por Bruno Pinheiro, com Carlos Cunha na transição.

O Estrela da Amadora trocou Filipe Martins por José Faria e o Farense contratou Tozé Marreco, despedindo José Mota. O Arouca apostou por Vasco Seabra em vez de Gonzalo García. No AVS, Daniel Ramos sucedeu a Vítor Campelos. Houve ainda “chicotada” no Famalicão, que elegeu Hugo Oliveira para substituir Armando Evangelista, com Ricardo Silva a orientar a equipa numa jornada, a 13.ª.

Santa Clara, Casa Pia, Moreirense, Estoril Praia, Nacional e Boavista são agora os únicos clubes que continuam com os treinadores com que arrancaram para 2024/25.

As mudanças de treinador na Liga: