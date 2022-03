Pepa, Petit e Sérgio Conceição. Só na jornada 27 da Liga, foram três os treinadores que foram admoestados disciplinarmente pelos árbitros nas respetivas partidas.

No caso do timoneiro do Vitória de Guimarães, o castigo disciplinar foi mais grave, dado que Pepa viu o cartão vermelho na receção ao Sporting, ao passo que os treinadores de Boavista e FC Porto foram amarelados no dérbi da Invicta.

Curiosamente, este trio é dos que mais tem sido castigado pelos árbitros, mas há outros treinadores têm merecido a atenção da arbitragem mais vezes do que o desejado.

Nesse sentido, o Maisfutebol foi perceber como se andam a portar os técnicos da Liga ao longo deste campeonato, tanto os que continuam em atividade como os que deixaram trabalhos a meio.

Veja quem são os treinadores da Liga com mais amarelos e expulsões na galeria acima associada.

Nota: para efeitos de ranking, o nosso jornal atribui um ponto por cada cartão amarelo e dois por cada cartão vermelho.