A lista de 20 treinadores admitidos para frequentar o curso de treinadores de nível quatro da UEFA PRO 2023/24 foi conhecida na quarta-feira e conta com dois treinadores que atualmente estão I Liga, Filipe Martins (Casa Pia) e Luís Freire (Rio Ave), ao contrário de Moreno, do Vitória de Guimarães, que surge no quarto lugar da lista de oito suplentes.

Na lista divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a formação que vai decorrer durante um ano e dividida por três fases, surgem outros nomes mais conhecidos, casos de António Oliveira – que recentemente deixou o Coritiba – mas também Tozé Marreco ou Rui Borges, respetivamente treinadores de Tondela e Mafra, na II Liga.

Recorde-se que, recentemente, Filipe Martins e Luís Freire deixaram de surgir como treinadores principais na ficha de jogo devido aos regulamentos da UEFA.

A primeira fase do curso decorre de 8 a 12 de maio. É a fase geral e inclui «16 horas letivas e avaliações», de acordo com o regulamento. A segunda fase, a «concentrada», vai de 29 de maio a 23 de julho «em regime de internato», com «200 horas letivas e avaliações, ambas presenciais». A terceira fase, de «módulos», é de 5 a 9 de setembro «para cumprimento de um total de 50 horas letivas presenciais», para realização de exames. Finalmente, as tarefas complementares e respetiva avaliação «serão cumpridas «até 6 de maio de 2024».

Mas, afinal, quem é cada um dos candidatos admitidos? Nome a nome, o Maisfutebol apresenta cada um.

CANDIDATOS ADMITIDOS

1. Rui José Castanheira Santos: sem clube, treinou o Real SC já em 2022/23, depois do Estrela nas duas épocas anteriores.

2. Filipe Gonçalo Pinto Martins: treinador do Casa Pia.

3. Luís Carlos Batalha Freire: treinador do Rio Ave.

4. Rui Manuel Gomes Borges: treinador do Mafra.

5. Ricardo André de Pinho Sousa: treinou o Mafra até fevereiro.

6. Raul Daniel Cerqueira Oliveira: adjunto esta época no Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos. Em Portugal, treinou a UD Oliveirense em 2020/21.

7. Pedro António da Silva Rodrigues: adjunto do Trofense.

8. Bruno Manuel Rodrigues da Silva: mais conhecido por Bruno China, esta época treinou Trofense e Varzim.

9. Vítor Emanuel Vieira Martins: treinador do Leixões.

10. Vasco Manuel Vilhena Faísca Teixeira: treinou o Farense até janeiro.

11. António José Marreco Gouveia: mais conhecido por Tozé Marreco, treinador do Tondela.

12. António José Cardoso de Oliveira: treinou o Coritiba no Brasil, até abril.

13. Marco César Pereira da Cunha Alves: adjunto de Vítor Campelos no Desportivo de Chaves.

14. Nuno Alexandre Carvalho Campos: treinou Santa Clara e Tondela em 2021/22.

15. Rui Tomás Faustino Pinto da Mota: adjunto de Ricardo Sá Pinto no Esteghlal, do Irão.

16. Gabriel Tavares Minhava dos Santos: foi adjunto de Rui Almeida no Chamois Niortais de França, até fevereiro. Em 2020/21 teve o mesmo papel, mas no Gil Vicente.

17. Daniel Rosendo Alves Gonçalves: foi adjunto de Jesualdo no Zamalek até março. Teve o mesmo papel no Boavista, em 2020/21.

18. Francisco Miguel Meireles Von Doellinger Castro: adjunto de Paulo Alves no Moreirense.

19. Marco André de Sousa Pedroso: foi adjunto de Nélson Veríssimo no Estoril esta época, tal como no Benfica em 2021/22.

20. Carlos Miranda Marques Fernandes: adjunto de Ruben Amorim no Sporting.

CANDIDATOS SUPLENTES

21. Cláudio Bruno Martins Botelho: foi adjunto de Vasco Seabra no Marítimo esta época.

22. André Teixeira Balinha: adjunto de Armando Evangelista no Arouca.

23. Ricardo Jorge Rodrigues Pessoa: treinador do Lusitânia dos Açores, após quatro épocas de adjunto no Portimonense.

24. João Miguel da Cunha Teixeira: mais conhecido por Moreno, atual treinador do V. Guimarães.

25. João Alexandre Duarte Ferreira Fernandes: conhecido por Neca no futebol, é adjunto do Farense.

26. Marco Aurélio Carvalho Pimenta: foi adjunto de Veríssimo no Estoril esta época e no Benfica em 2021/22.

27. Nuno Miguel Pereira Diogo: foi adjunto de Vasco Seabra no Marítimo esta época.

28. Ricardo José Vaz Alves Monteiro: trata-se de Tarantini, ex-futebolista que foi adjunto de Rui Pedro Silva no Famalicão já esta época.

De Rui Santos a António Oliveira, a FPF detalhou que o critério de seleção aplicado foi o 1. De Marco Alves a Carlos Fernandes, foi o critério 3, o mesmo indicado nos oito nomes suplentes. A FPF nota ainda que «os candidatos que não constam da listagem de selecionados, significa que ficaram num critério inferior ou não respondem aos requisitos de candidatura».

Mas, afinal, quais são estes critérios?

De acordo com o regulamento, os 20 candidatos selecionados, número máximo possível de inscritos, há 15 critérios aplicados «por ordem decrescente, aplicáveis às recentes três épocas», incluindo 2022/23. Abaixo apresentamos-lhe os principais e que acabaram por definir a lista final. Pode ler todos AQUI.

“1. Treinadores(as) Principais com contrato profissional registado em equipas participantes na segunda competição portuguesa profissional (II Liga Profissional), considerada como tal nos termos do artigo 14º da Portaria nº 50/2013, de 5 de Fevereiro, do Secretário de Estado do Desporto e Juventude;

2. Treinadores(as) Principais com contrato profissional registado em equipas participantes em competições estrangeiras da I Divisão/Liga de países situados até ao lugar 10 do Men’s FIFA Ranking de seleções;

3. Treinadores(as)-Adjuntos(as) com contrato profissional registado em equipas participantes na mais importante competição portuguesa profissional (I Liga Profissional), considerada como tal nos termos do artigo 14º da Portaria nº 50/2013, de 5 de Fevereiro, do Secretário de Estado do Desporto e Juventude;”.