Ausente das opções de Jorge Jesus no último jogo do Benfica devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, Nuno Tavares já trabalhou com a equipa na quarta-feira.

O lateral-esquerdo ainda treinou com algumas cautelas, mas está praticamente recuperado da lesão que o afastou do jogo com o Marítimo no Estádio da Luz, podendo assim ser opção para a visita de sábado a casa do Paços de Ferreira.

A contas com um traumatismo na perna esquerda, Gabriel continua em tratamento e, tal como André Almeida e Samaris, aos cuidados do departamento médico dos encarnados.