Bruno Lage contou com sete «reforços» da formação no treino da equipa principal do Benfica desta quinta-feira.

Depois de cumprirem os exames de rastreio à covid-19 e os treinos físicos, João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos já trabalharam sob a orientação do técnico dos encarnados.

Refira-se que o Benfica continua a preparar o regresso da Liga, agendado para 4 de junho. As águias regressaram esta semana aos treinos coletivos.

