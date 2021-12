O plantel do FC Porto regressou neste domingo aos treinos após dois dias de folgas concedidos ao plantel depois da vitória sobre o Benfica por 3-0 na Taça de Portugal.

O plantel às ordens de Sérgio Conceição já prepara, assim, o clássico da 16.ª jornada igualmente frente aos encarnados.

Na sessão de trabalho, João Marcelo treinou às ordens de Sérgio Conceição, que já poderá sentar-se no banco após fim do castigo. Aos cuidados do departamento médico portista continuam Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Marko Grujic: este último fez treino integrado condicionado.

O FC Porto-Benfica joga-se a 30 de dezembro a partir das 21h00.