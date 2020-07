O FC Porto voltou a treinar esta quinta-feira, com vista à preparação do jogo com o Sp. Braga, da 34.ª e última jornada da Liga.

Na sessão matinal que decorreu no Olival, Sérgio Conceição continuou a não contar com os lesionados Marcano (tratamento) e Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio).

Nakajima, esse, continua a treinar à parte e também não esteve às ordens do técnico portista. O nipónico continua afastado do plantel.

Refira-se que o FC Porto fecha a Liga no terreno do Sp. Braga, numa partida agendada para sábado, às 21h15.