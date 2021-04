O FC Porto prosseguiu, esta quinta-feira, a preparação para o encontro frente ao Nacional, da 27.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal, Sérgio Conceição trabalhou praticamente com todo o plantel à disposição. Apenas o guarda-redes Mbaye, que realizou treino integrado condicionado, consta no boletim clínico dos dragões.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta sexta-feira, às 10h30, no Olival. O jogo na Madeira frente aos alvinegros está marcado para o próximo domingo, às 17h30.