O pantel do FC Porto continua a preparar a receção ao Marítimo, no sábado, com alguns jogadores ausentes dos trabalhos liderados por Sérgio Conceição.

De acordo com informações disponibilizadas pelo emblema azul e branco, Marcano e Mbaye efetuaram tratamento às respetivas lesões, enquanto Cláudio Ramos Ramos fez treino integrado condicionado. Segundo os dragões, Evanilson fez trabalho de ginásio e exercícios de treino condicionado. O avançado brasileiro está a contas com uma lesão muscular.

O FC Porto-Marítimo joga-se no próximo sábado pelas 18h30.