O FC Porto continua a preparar a deslocação ao Estoril, ainda com vários jogadores da defesa ausentes.

Pepe e Marcano prosseguiram com tratamento e trabalho de ginásio, enquanto João Mário e o regressado Wilson Manafá fizeram tratamento às respetivas lesões.

Os laterais Zaidu e Nanu estão ao serviço das seleções da Nigéria e Guiné-Bissau, respetivamente.

Para colmatar estas ausências, Sérgio Conceição voltou a contar com o central da equipa B João Marcelo.

Os dragões voltam aos trabalhos esta quarta-feira, novamente no Olival, a partir das 10h30.

Recorde-se que o Estoril já pediu o adiamento do encontro com os azuis e brancos, previsto para o próximo sábado, devido a um surto de covid-19 no plantel.