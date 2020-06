Zé Luís está recuperado de uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda, informou o FC Porto no dia em que os azuis e brancos iniciaram a preparação para o jogo em casa com o Belenenses, a contar para a 30.ª jornada da Liga.

O avançado cabo-verdiano pode assim ser utilizado por Sérgio Conceição no jogo de domingo a partir das 21h30.

Iván Marcano, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, é agora o único jogador entregue aos cuidados permanentes do departamento médico do FC Porto.