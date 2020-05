O plantel do Rio Ave começou esta sexta-feira a trabalhar de forma coletiva após serem conhecidos os resultados da terceira ronda de testes, que confirmaram a inexistência de qualquer caso positivo entre plantel, equipa técnica, médica e restante staff.

Esta manhã realizou-se o primeiro treino com contacto, mas o emblema vilacondense manteve, ao abrigo do protocolo em vigor, os procedimentos de controlo diário que tem vindo a adotar até agora: avaliação médica para despiste de sintomas, controlo de temperatura, circulação em espaço aberto, higienização do material de treino e de equipamentos.

Nikola Jambor, que recupera de lesão, já está a fazer trabalho com bola, mas esteve à margem do restante plantel, que foi reforçado com quatro jogadores da equipa sub-23: o guarda-redes Vítor Luiz, os médios Rúben Gonçalves e Leandro Silva e o avançado Schutte.

O Rio Ave regressa à competição a 7 de junho diante do Paços de Ferreira.