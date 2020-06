Ainda a contas com uma contusão óssea no pé esquerdo, Marcos Acuña continua ausente dos trabalhos de preparação do Sporting com vista ao dérbi de sexta-feira com o Belenenses, a contar para a 28.ª jornada da Liga.

Tal como o compatriota Luciano Vietto, o polivalente argentino limitou-se a fazer tratamento, enquanto Luiz Phellype, o outro jogador entregue ao departamento médico dos leões, fez trabalho de recuperação.

Recorde-se que o Sporting ascendeu na jornada passada ao terceiro lugar isolado da Liga, por troca com o Sp. Braga.