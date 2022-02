O Sporting prossegue a preparação para o duelo diante do Famalicão e, na manhã desta sexta-feira, Ruben Amorim já teve todo o plantel à disposição. No último treino, os titulares do jogo com o Belenenses fizeram apenas trabalho de recuperação.

À semelhança do que aconteceu na última sessão de trabalho, o capitão Sebastián Coates e o reforço de inverno Islam Slimani voltaram a treinar com a equipa.

O Sporting volta aos trabalhos em Alcochete este sábado, pelas 10h30. No domingo, recebe os famalicenses, numa partida da 21.ª jornada da Liga agendada para as 20h30.