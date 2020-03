O Sporting cumpriu esta quarta-feira mais um treino com vista ao jogo com o V. Guimarães, agendado para sábado.

Rúben Amorim voltou a chamar vários jovens da formação: os defesas Nuno Mendes (17 anos), Chico Lamba (17), Gonçalo Inácio (18), e o guarda-redes Diogo Almeida (18).

Ausentes dos trabalhos continuam Renan Ribeiro, Luiz Phellype e Jérémy Mathieu, que voltou à competição no jogo do fim de semana com o Desp. Aves mas ressentiu-se de uma lesão que o afastou algumas semanas dos relvados.