Jérémy Mathieu evoluiu para treino integrado sob vigilância médica no treino deste domingo do Sporting com vista à visita de terça-feira a Famalicão.

O central francês já trabalhava no relvado, mas ainda condicionado por uma lesão que o mantém afastado dos relvados desde 9 de fevereiro.

Na sessão deste domingo, Silas voltou a chamar o guarda-redes sub-23 Anthony Walker, que colmatou a ausência de Renan Ribeiro, que está, tal como Luiz Phellype, entregue ao departamento médico.