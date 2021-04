Nuno Mendes já esteve às ordens de Ruben Amorim no treino realizado pelo plantel principal do Sporting nesta sexta-feira.

Em nota publicada no site oficial, os leões informam que o jovem futebolista treinou sob vigilância médica, ele que na véspera havia estado em tratamento devido a uma contusão na perna direita, sofrida no jogo com o Moreirense.

O Sporting, líder do campeonato com 65 pontos (mais oito do que o FC Porto), prepara a receção ao Famalicão, jogo que está marcado para domingo à noite.