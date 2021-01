O Sporting cumpriu neste sábado mais uma sessão de trabalho de preparação para o jogo com o Benfica na próxima segunda-feira.

Antes do treino começar, informou o emblema leonino no site oficial, o plantel leonino cantou os parabéns a Paulinho, carismático técnico de equipamentos da equipa que celebrou 52 anos.

No domingo, a equipa de Ruben Amorim realiza novo treino pela manhã e, à tarde, o treinador dos leões faz a antevisão ao dérbi a partir das 18h30.

Recorde-se que João Palhinha vai falhar o jogo de segunda-feira, depois de o Conselho de Disciplina não ter aceitado o pedido de despenalização referente ao amarelo visto no duelo com o Boavista. Gonzalo Plata também é ausência praticamente certa por estar a treinar com a equipa B.