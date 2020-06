O Benfica acelerou este sábado a preparação para a receção ao Santa Clara, jogo da 18.ª jornada da Liga, marcado para as 19h15 da próxima terça-feira.

Um treino intenso no Seixal apesar da elevada temperatura que se fez sentir.

Jardel, Grimaldo e David Tavares deverão ser os únicos indisponíveis para o embate com os açorianos, mas André Almeida volta a estar à disposição de Bruno Lage depois de ter cumprido castigo no embate com o Rio Ave.