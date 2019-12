O FC Porto começou este sábado a preparar o clássico com o Sporting na máxima força, sem qualquer registo no boletim clínico.

Terminadas as folgas natalícias, Sérgio Conceição voltou a reunir as «tropas» no Olival para começar a preparar a deslocação a Alvalade, o grande jogo da 15.ª jornada da Liga, marcado para as 17h30 do próximo dia 5 de janeiro.

A equipa regressa ao trabalho já este domingo, pelas 10h40.