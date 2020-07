O FC Porto começou esta sexta-feira a preparar o clássico com o Sporting poucas horas depois da vitória sobre o Tondela que deixou o clube do Dragão a apenas um ponto de festejar o seu 29.º título.

Uma sessão que serviu essencialmente para recuperar os titulares do último jogo, com trabalho no ginásio, e que contou apenas com duas ausências. Marcano continua a recuperar da operação ao joelho direito e, agora, passa a contar com a companhia de Sérgio Oliveira que contraiu uma lesão muscular na face posterior da coxa direita e, segundo Sérgio Conceição, não joga mais até ao final da época.

Além do médio português, Corona e Uribe também não vão poder ser opção frente ao Sporting, uma vez que vão cumprir castigo por acumulação de amarelos.

A equipa vai folgar este sábado e regresso ao trabalho no domingo, com mais um treino marcado para o Olival.

O clássico com os leões, relativo à 32.ª jornada da Liga, está marcado para as 21h30 de quarta-feira, para o Estádio do Dragão.