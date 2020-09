O FC Porto prosseguiu a preparação para a estreia na Liga, marcada para sábado, frente ao Sp. Braga, com Sérgio Conceição a contar apenas com quatro indisponíveis, numa sessão, no Olival, em que estiveram presentes 33 jogadores.

Fora das contas para o jogo no Dragão estão Mbaye e Marcano, ainda entregues ao departamento médico, bem como Cláudio Ramos que fez apenas trabalho no ginásio. A este grupo junta-se ainda Nakajima que, apesar de integrado, trabalha ainda de forma condicionada.

À disposição de Sérgio Conceição estiveram os seguintes jogadores: Diogo Costa, Francisco Meixedo (FC Porto B), Marchesín, Alex Telles, Carraça, Osório, Diogo Leite, Diogo Queirós, Manafá, Mbemba, Pepe, Tomás Esteves, Zaidu, Danilo, Fábio Vieira, Loum, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Uribe, Aboubakar, Evanilson, João Mário, Luis Díaz, Marega, Nakajima, Otávio, Soares, Taremi, Tecatito Corona e Zé Luís.

O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, pela manhã, no Olival, antes de Sérgio Conceição, em conferência de imprensa marcada para as 12h30, fazer a habitual antevisão do jogo.