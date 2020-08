O FC realizou esta quarta-feira duas sessões de treinos, de manhã e à tarde, no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Em campo, Sérgio Conceição contou com 28 jogadores, incluindo o jovem Diogo Queirós, que foi integrado na equipa principal na sessão da véspera, após alguns dias a treinar com a equipa B.

Ausentes continuam ainda Iván Marcano, a contas com uma lesão, e Nakajima, que após não ter feito parte das celebrações do título, não tem treinado com a equipa desde o início da preparação da temporada 2020/21. De referir que o FC Porto não apresentou qualquer explicação para a ausência do internacional japonês.

Os dragões regressam ao trabalho na quinta-feira, novamente no Olival.