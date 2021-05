O FC Porto iniciou nesta segunda-feira a preparação do Clássico com o Benfica com Tecatito Corona como baixa, devido à lesão que o obrigou a sair nos primeiros minutos da partida com o Famalicão.

O extremo mexicano juntou-se a Mbaye, baixa de longa duração do plantel portista, no boletim clínico dos dragões.

Recorde-se que o FC Porto defronta o Benfica na Luz, às 18h30 da próxima quinta-feira, numa partida muito importante na luta pelo segundo lugar, que dá acesso direto à Champions, numa altura em que os azuis e brancos ainda lutam pelo título nacional com o Sporting.