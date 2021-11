O FC Porto retomou esta segunda-feira a preparação para o embate com o Feirense, jogo relativo à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, marcado para o próximo sábado (20h15, na TVI), com o reforço de três internacionais, em dia de aniversário Sérgio Conceição.

Depois de um fim de semana de folga, o regresso ao trabalho ficou marcado para o dia de aniversário do treinador que esta segunda-feira comemora 47 anos e não escapou ao habitual «túnel» a que são submetidos os aniversariantes.

Uma sessão que já contou com os internacionais portugueses Diogo Costa e Pepe, bem como o sérvio Marko Grujic (esteve no banco, mas não jogou na Luz).

Ficam agora a faltar Fábio Vieira, João Mário e Vitor Ferreira (Portugal sub-21), que ainda jogam esta terça-feira, além de Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) ainda ao serviço das respetivas seleções.



No boletim clínico do FC Porto figuram apenas os nomes de Marcano (treino integrado condicionado), Wendell (treino condicionado), Matheus Uribe (treino condicionado) e Francisco Conceição (tratamento).



O FC Porto volta a treinar esta terça-feira (10h30), mais uma vez no Olival.