Os futebolistas João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges, da equipa B do FC Porto, integraram este sábado o treino da equipa principal, às ordens de Sérgio Conceição. Tal como na véspera, o central, o lateral-esquerdo e o avançado estiveram incluídos na preparação para a receção ao Famalicão, da 19.ª jornada da I Liga.

Igualmente à semelhança de sexta-feira, e de acordo com a informação oficial transmitida pelo FC Porto no seu sítio, os centrais Pepe e Iván Marcano e o lateral-direito João Mário continuaram em treino condicionado. Outro lateral-direito, Wilson Manafá, prossegue tratamento à lesão de paragem mais prolongada, no joelho direito.

Ausente esteve outro lateral, o esquerdino Zaidu Sanusi, que continua ao serviço da seleção da Nigéria na Taça das Nações Africanas (CAN).

O FC Porto-Famalicão tem início agendado para as 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão.