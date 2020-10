O FC Porto regressou aos trabalhos no Olival esta terça-feira, na ressaca da vitória europeia diante do Olympiakos e ainda com três nomes no boletim clínico.

Sérgio Conceição não contou com Marcano, que fez «treino condicionado e ginásio», Mbaye, ainda em tratamento e «Luis Díaz (treino integrado condicionado)», informaram os dragões.

O plantel azul e branco volta a treinar esta quinta-feira e, na sexta, a partir das 20h30, defronta o Paços de Ferreira, na Capital do Móvel.