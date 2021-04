Excelentes notícias para Sérgio Conceição na véspera do regresso da Liga, com o jogo no Dragão frente ao Santa Clara.

O defesa internacional nigeriano Zaidu, que esteve ao serviço da seleção e era o único que ainda não tinha regressado ao Olival, já treinou com os restantes companheiros.

Além disso, também Pepe, que se lesionou antes da pausa para as seleções voltou a treinar em pleno e, conforme Sérgio Conceição assumiu em conferência de imprensa, é opção para o jogo com a equipa açoriana.

No boletim clínico dos azuis e brancos consta apenas o nome de Mbaye, que fez treino integrado condicionado.