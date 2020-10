A integração do uruguaio Sebastian Coates e do equatoriano Gonzalo Plata, regressados das respetivas seleções, foram as principais novidades no treino do Sporting destas quinta-feira, em que Rúben Amorim acelerou a preparação do clássico do próximo sábado com o FC Porto.

Além dos dois internacionais, Pedro Porro, Daniel Bragança e Pedro Gonçalves também já integraram a sessão em pleno, depois de na véspera terem feito apenas trabalho de recuperação.

Quanto aos jogadores que estavam entregues ao departamento médico, Jovane Cabral e Zouhair Feddal já trabalharam integrados, sem quaisquer limitações, enquanto Sporar trabalhou sob vigilância médica e Eduardo Quaresma fez apenas tratamento.

Os leões voltam a treinar na sexta-feira de manhã, à porta fechada, enquanto, ao final da tarde, a partir das 18h30, o treinador Rúben Amorim fará, no Estádio de Alvalade, a habitual conferência de antevisão do jogo, com o FC Porto, marcado para as 20h30 de sábado.