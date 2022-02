O Sporting regressou este domingo ao trabalho, em Alcochete, já com o foco no duelo da próxima quarta-feira com o FC Porto, no Estádio de Alvalade, relativo à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Os titulares do jogo da véspera com o Marítimo fizeram essencialmente trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente no relvado.

Pedro Gonçalves e Zouhair Feddal, a recuperarem de lesões, fizeram apenas tratamento.

Os leões regressam ao trabalho na segunda-feira, pelas 10h30, na academia, mais uma vez à porta fechada.