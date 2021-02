O avançado do Sporting, Paulinho, continuou esta quinta-feira em tratamento a uma lesão no tendão da coxa esquerda, continuando como única ausência para o treinador Ruben Amorim, na preparação do jogo com o FC Porto, no Estádio do Dragão.

De acordo com nota oficial do Sporting, o resto do plantel «trabalhou no relvado sob as ordens do técnico Ruben Amorim», com vista ao jogo da 21.ª jornada da I Liga (sábado, 20h30), para o qual o Sporting, líder com 54 pontos, parte com dez pontos de vantagem para o FC Porto, segundo na classificação, com 44 pontos.

O Sporting volta a treinar às 10 horas de sexta-feira e, à tarde, a partir das 16h30, Ruben Amorim faz a antevisão do clássico.