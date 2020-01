O avançado Luiz Phellype, o extremo Luciano Vietto e o guarda-redes Renan Ribeiro foram as ausências do Sporting no arranque da preparação para o jogo ante o Sp. Braga, da 19.ª jornada da Liga, tal como Bruno Fernandes, confirmado como reforço do Manchester United esta quarta-feira.

Após detetada uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Luiz Phellype fez, de acordo com a informação avançada pelo Sporting, reabilitação pré-operatória. Vietto continua em tratamento e recuperação a uma luxação na articulação tibio-peronial sofrida antes do dérbi com o Benfica. Já Renan está a tratar uma tendinopatia no adutor esquerdo.

Os leões voltam a treinar às 10 horas de quinta-feira, numa sessão à porta fechada na academia de Alcochete.

O Sporting joga em Braga às 17h30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, naquele que vai ser o terceiro encontro entre as duas equipas na época 2019/2020. Na meia-final da Taça da Liga, na última semana, levaram a melhor os minhotos, por 2-1, resultado igual conseguido pelos leões na receção aos bracarenses, na segunda jornada do campeonato.