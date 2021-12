O Sporting voltou a trabalhar em Alcochete, esta quinta-feira, depois de ter regressado de Amesterdão, para acelerar a preparação para a receção ao Boavista, jogo da 14.ª jornada marcado para o próximo sábado (20h30).

Depois de terem realizado um treino em Amesterdão, a seguir ao último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, os leões voltaram a casa com as mesmas cinco «baixas» que já tinham antes do jogo com o Ajax.

Assim, Rúben Vinagre, Jovane Cabral, Zouhair Feddal e João Palhinha continuam entregues ao departamento médico, enquanto Sebastian Coates continua a cumprir isolamento depois do teste positivo à covid-19.

Os lesões voltam a treina esta sexta-feira, pela manhã, na academia, antes de Ruben Amorim fazer a habitual antevisão do jogo, numa conferência de imprensa que tem início marcado para as 12h30.