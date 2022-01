O Sporting regressou este sábado aos treinos, depois da derrota nos Açores, frente ao Santa Clara, tendo começado já a preparar o jogo da próxima terça-feira frente ao Leça, em Paços de Ferreira, para a Taça de Portugal.

Jovane Cabral, lesionado, e Gonçalo Inácio, com covid-19, continuam a ser as baixas do plantel e não estiveram às ordens de Ruben Amorim.

Nesta sessão de treino, os titulares do jogo frente ao Santa Clara fizeram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto os restantes jogadores trabalharam normalmente no relvado.