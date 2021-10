Com Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves ainda indisponíveis e com muitos jogadores ao serviço das seleções, Ruben Amorim aproveitou o treino desta quinta-feira para observar jovens de vários setores da formação do clube.

O central e médio, a recuperarem das respetivas lesões, mas já estiveram no relvado a trabalhar de forma condicionada, num treino com um plantel rejuvenescido, com muitos jovens a cobrir as vagas dos jogadores que foram chamados às seleções.

Os leões, que já prepara o embate com o Belenenses, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, voltam a treinar esta sexta-feira, pelas 10h00.