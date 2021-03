Ruben Amorim chamou doze jovens da formação para o treino desta terça-feira da equipa principal do Sporting, de forma a compensar as muitas ausências no plantel principal devido aos compromissos internacionais.

Além de Dário Essugo, o jovem de 16 anos que se estreou no último jogo, frente ao V. Guimarães, estiveram às ordens de Ruben Amorim os seguintes jogadores: Diogo Pinto, Rodrigo Fernandes, Mees de Wit, Hevertton Santos, Youssef Chermiti, Joelson Fernandes, Mateus Fernandes, Chico Lamba, Flávio Nazinho, Rafael Fernandes e Isnaba Mané.

Além dos internacionais, Nuno Santos também não subiu ao relvado e fez apenas tratamento à lesão que o afastou do último jogo com o Vitória.

Os leões voltam ao trabalho esta quarta-feira, pelas 10h00, em mais uma sessão à porta fechada na Academia de Alcochete.