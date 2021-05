O plantel principal do Sporting regressou esta quinta-feira ao trabalho em Alcochete, horas após o triunfo frente ao Rio Ave, em Vila do Conde (0-2).



Os titulares do jogo no Estádio do Rio Ave fizeram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram sem limitações, às ordens de Ruben Amorim.



Bruno Tabata, Tiago Tomás e Pedro Porro fizeram tratamento às respetivas lesões. O plantel do Sporting folga na sexta-feira e volta a treinar no sábado de manhã.