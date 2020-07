O Sporting regressou esta segunda-feira a Alcochete para mais um treino a pensar no clássico de quarta-feira com o FC Porto relativo à 32.ª jornada da Liga.

Vietto continua a treinar sob vigilância médica, Marco Acuña recupera do traumatismo sofrido no jogo com o Santa Clara, enquanto Luiz Phellype, já fora dos planos desta época, fez apenas tratamento.

Acuña, além do traumatismo, também vai cumprir um jogo de castigo depois de ter completado mais uma série de cartões amarelos no embate com os açorianos.

Os leões regressam ao trabalho na manhã desta terça-feira, dia em que o treinador Rúben Amorim vai fazer a habitual antevisão do jogo, em conferência de imprensa marcada para o auditório Artur Agostinho, no Estádio de Alvalade, para as 16h00.