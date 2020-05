O Benfica está a preparar «ao pormenor» o regresso da equipa profissional ao trabalho, marcado para esta segunda-feira, adaptando o centro de treinos do Seixal para receber a equipa comandada por Bruno Lage respeitando todas as indicações da Direção Geral de Saúde (DGS).

Os jogadores já foram submetidos a testes à covid-19 na última semana e, na segunda-feira, vão realizar testes físicos e clínicos para apurar o estado de forma de cada um. Os treinos vão acontecer com grupos de quatro jogadores, com dois deles a trabalharem no período da manhã e outros dois no período da tarde.

O clube tem estado, entretanto, a adaptar o centro de treinos de forma a minimizar o contato entre companheiros de equipa, como pode ver na galeria associada, com quartos individualizados, com casa de banho privativa, mais espaço nas mesas da cantina e aparelhos mais afastados no ginásio.